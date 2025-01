Ilrestodelcarlino.it - Si parla di affitti brevi e asili nido

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

e tagli alla scuola sono alcuni dei temi al centro della seduta di domani del Consiglio comunale di Modena, che ha in programma due delibere, sette interrogazioni e diverse mozioni. I lavori sono convocati nell’aula consiliare e vengono trasmessi in diretta streaming sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.modena.it/il-governo-della-citta). Tra le delibere in discussione la modifica della compagine societaria che procederà alla realizzazione del comparto residenziale nell’ambito della riqualificazione urbana dell’area dell’ex Mercato Bestiame.