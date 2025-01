Sci di fondo CdM | Poromaa batte Niskanen a Les Rousses Karlsson domina al femminile

Leggi su Sportface.it

Williamvince la mass start (20 km) di Les, valida per la Coppa del Mondo di sci di2024/2025. Lo svedese la spunta in volata sul finlandese Iivo(+0?9) dopo il testa a testa negli ultimi tre chilometri. Cala nel finale il norvegese Simen Hegstad Krueger, terzo a 5?. Fuori dal podio l’altro norvegese Erik Valnes, quarto a 10?8. Distacchi risicati con il francese Hugo Lapalus quinto a 12?4 e l’austriaco Mika Vermeulen sesto a 12?7. Vicini anche il tedesco Friedrich Moch, settimo a 14?4, lo svizzero Jonas Bauman, ottavo a 16?, e il norvegese Iver Andersen, nono a 17?4. Completa la top ten lo sciatore andorrano Altimiras (+25?8).La top ten di giornataWilliam(SWE) 51’43?1Iivo(FIN) +0?9Simen Hegstad Krueger (NOR) +5?0Erik Valnes (NOR) +10?8Hugo Lapalus (FRA) +12?4Mika Vermeulen (AUT) +12?7Friedrich Moch (GER) +14?4Jonas Baumann (SUI) +16?0Iver Tildheim Andersen (NOR) +17?4Ireneu Esteve Altimiras (AND) +25?8La classifica generale aggiornataJohannes Hoesflot Klaebo (NOR) 1217 puntiEdvin Anger (SWE) 877 puntiErik Valnes (NOR) 873 puntiHarald Amundsen (NOR) 836 puntiHugo Lapalus (FRA) 805 puntiSimen Krueger (NOR) 787 puntiFederico Pellegrino (ITA) 776 puntiMika Vermeulen (AUT) 769 puntiBen Ogden (USA) 705 puntiFriedrich Moch (GER) 699 punti31.