Sci Brignone | Ho fatto esattamente ciò che avevo in testa

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 gen. (askanews) – Nel giro di due giorni Federicasi è presa Cortina d’Ampezzo: dopo il podio nella discesa di sabato, ecco il trionfo in superG, vittoria numero 31 della carriera. “Oggi mi è venutoquello chein. Ho attaccato, mi sentivo veloce, ho sempre tenuto premuto il piede sull’acceleratore:ottime sensazioni e quando al traguardo ho visto il vantaggio su Suter mi sono detta che poteva essere il giorno giusto. Era un superG tattico: c’era spazio per lasciare andare gli sci, ma anche da affrontare con intelligenza per gestire al meglio l’alta velocità. E’ una di quelle giornate in cui di dici. che bello! Mi sento orgogliosa di quello che hoin questo fine settimana: quanto si insegue a lungo un risultato, ottenerlo da grande soddisfazione.