Lanazione.it - Sanremo, Lucio Corsi ci sarà. “Dopo molto pensare ho scelto di provarci”

Grosseto, 19 gennaio 2025 –un periodo di intensa riflessione personale,ha deciso di mettersi alla prova. Il giovane cantautore maremmano calcherà per la prima volta il palco di2025, in gara tra i 30 big, con il brano ‘Volevo essere un duro’. “Era il momento giusto per’”, dichiara l’artista nato a Grosseto e cresciuto a Vetulonia, classe 1993. Tra riflessioni e aneddoti divertenti,è un vulcano in piena: un’energia travolgente che accresce la curiosità e l’attesa di vederlo esibirsi sul palco dell’Ariston. L’annuncio del suo nome in gara da parte di Carlo Conti ha focalizzato l’attenzione sulla sua arte, destando la curiosità di media e appassionati, soprattutto per la sorprendente coincidenza che lo vede tra i protagonisti della terza stagione di ‘Vita da Carlo’, dove lui - interpretando se stesso - viene selezionato per il festival da un immaginario direttore artistico, Carlo Verdone.