Sanremo 2025 Lucio Corsi | Sono tranquillo era il momento giusto per provarci

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Dopo un periodo di intensa riflessione personale,ha deciso di mettersi alla prova. Il giovane cantautore toscano calcherà per la prima volta il palco di, in gara tra i 30 big, con il brano ‘Volevo essere un duro’. “Era ilper”, dichiara l’artista nato a Grosseto e cresciuto a Vetulonia, classe 1993. Tra riflessioni e aneddoti divertenti,è un vulcano in piena: un’energia travolgente che accresce la curiosità e l’attesa di vederlo esibirsi sul palco dell’Ariston. L’annuncio del suo nome in gara da parte di Carlo Conti ha focalizzato l’attenzione sulla sua arte, destando la curiosità di media e appassionati, soprattutto per la sorprendente coincidenza che lo vede tra i protagonisti della terza stagione di ‘Vita da Carlo’, dove lui – interpretando se stesso – viene selezionato per il festival da un immaginario direttore artistico, Carlo Verdone.