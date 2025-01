Thesocialpost.it - Sanremo 2025, Gerry Scotti affiancherà Carlo Conti nella prima serata

aveva lasciato qualche indizio durante l’annuncio dei dieci nomi che lo affiancheranno al Festival di, e ora uno dei misteri sembra essere risolto. Secondo quanto rivelato da Dagospia, sarà, storico volto di Canale 5, a co-condurre la, in onda martedì 11 febbraio. Una scelta che segna una svolta significativa, simbolo del patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset, che porterebbe così uno dei suoi pilastri sul palco dell’Ariston.Resta ancora un alone di mistero intorno al secondo nome «storico» menzionato da. Le ipotesi si erano inizialmente concentrate sui suoi grandi amici Panariello e Pieraccioni, ma il nuovo annuncio sembra allontanare questa possibilità.Intanto, il resto delle serate appare già delineato, con un cast pronto a sorprendere e a garantire uno spettacolo degno delle aspettative.