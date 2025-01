Anteprima24.it - Sanità, la partita dei nuovi manager: Morgante verso il “ritorno”

Tempo di lettura: 2 minutiManca solo la pubblicazione della delibera sul Burc regionale, ma ormai è questione di giorni, e partirà la corsa per ottenere l’incarico di direttore generale delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della Campania.Quasi tutti i, infatti, quattordici su diciassette, sono in scadenza di mandato per le ASL di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud; Salerno; poi le Aziende Ospedaliere “Cardarelli” di Napoli; Colli di Napoli; “Federico II”; dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”; dell’IRCCS Fondazione Pascale di Napoli; dell’Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino e quella “San Pio” di Benevento.E proprio dal San Pio di Benevento potrebbe arrivare il nuovodel Moscati, la dottoressa Maria, una “vecchia” conoscenza dell’Irpinia avendo guidato l’Azienda santiaria locale per due mandati consecutivi, pandemia compresa.