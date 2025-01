Lanazione.it - San Rossore. Grandi premi ostacolistici

Siamo giunti alla giornata dei. L’ippodromo di Sanospiterà oggi corse di Gruppo III e una Listed, entrambe riservate ai siepisti. La “Gran Corsa Siepi” è alla 41^ edizione. Presente nel calendario dell’ippodromo di Sandal 1968 (successo di Doretto) per essere interrotta, come tutto il programma ostacolistico, nel 1978, le corse in siepi tornarono nel programma del Prato degli Escoli nel 1996 con il successo di Killibay. Nella sua prima fase la corsa si disputava sulla pista da corsa sulla quale venivano posti gli ostacoli mobili; dal 1996, con al creazione delle diagonali al centro del prato, la Gran Corsa Siepi divenne una prova molto impegnativa accedendo alla qualifica di Gruppo. Tre fantini si dividono il record di vittorie: Giuseppe Morazzoni, Christophe Monjon, Jozseph Bartos.