Laspunta.it - Sabaudia: la vertenza del lago di Paola arriva in Regione. La Penna (PD) “Torni al demanio pubblico”

“Quali azioni sono state intraprese e si intendono intraprendere per avviare il processo di demanializzazione deldi? ” Lo chiede il consigliere del Partito democratico, Salvatore La, al presidente dellaLazio e alla sua giunta attraverso un’interrogazione a risposta scritta, depositata alla Pisana.“Ildi, detto anchedi, è il più grande dei quattro laghi costieri della provincia pontina e rappresenta un unicum giuridico nel panorama nazionale ed europeo in quanto – spiega La– è in mano a privati dal 1888. Per questo, nel corso degli anni, è stato oggetto di un lungo contenzioso con la comunità locale, che continua a chiedere la collocazione deltra le acque del“.L’avvio delle procedure amministrative da parte dellaper la demanializzazione è atteso da tempo e rappresenta un passaggio necessario alla luce della legislazione vigente in materia di acque pubbliche.