Rugby. Dopo cinque vittorie il Giacobazzi ospita Sondrio: "Squadra matura, ma occhio ai cali di tensione»

Una striscia aperta didi fila e l’obiettivo di chiudere il girone d’andata di Serie B in scia al Brixia capolista. Torna in campo oggi alle 14,30 ilModenando ilneopromosso in B che finora hanno avuto un rendimento molto differente tra casa e trasferta. "Il rischio di un calo dic’è – spiega il tallonatore Matteo Musajo – specialmente alla primala sosta, ma questaha già dimostrato di essereè unadifficile da affrontare, l’unica in grado di battere la capolista Brixia, dobbiamo affrontare l’impegno con la giusta attenzione e motivazione". Le altre del 9° turno: Botticino-Bergamo, Rovato-Lyons, Pieve-Brixia, Bologna-Colorno. Classifica: Brixia 34,29, Bologna 26, Bergamo 25, Colorno 19, Lyons 18,17, Botticino 16, Rovato, Pieve 15.