Roma | vendita irregolare alcolici e abusivismo commerciale oltre 400 verifiche nel fine settimana

400 leeseguite neldalla Polizia Locale diCapitale presso locali pubblici ed esercizi commerciali, con una vigilanza particolare nelle zone movida: circa un centinaio di illeciti registrati, principalmente per lao somministrazione illegale di bevande alcoliche.Piu’ di 10 i minimarket perseguiti perche’ apertil’orario consentito. Ulteriori verbali sono scattati per occupazioni abusive di suolo pubblico, musica ad alto volume e disturbo alla quiete pubblica, nonche’ per smaltimentodi rifiuti. Sanzioni di importo superiore ai 5mila euro e rapporto amministrativo al Municipio, per il successivo provvedimento di chiusura, sono le misure scaturite a seguito di alcuni illeciti rilevati durante gli accertamenti in un locale a Trastevere.