Ilrestodelcarlino.it - Robin Hood, Pinocchio e pure il piccolo principe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Diversi gli spettacoli per ragazzi e famiglie in programma oggi nel Reggiano. La rassegna "Sciroppo di teatro" a Novellara, oggi alle 16,30, con la storia "" (foto) proposta da Giacomo Dimase ed Enrico Desimoni, con la regia di Simone Guerro. Raccontare la storia dioffre l’occasione di porgere ai bambini e al pubblico in generale un messaggio di valore universale: le regole vanno rispettate ma quando non sono "giuste" bisogna trovare il coraggio di dire di no e di opporre resistenza. Sempre alle 16,30 alteatro in piazza a Sant’Ilario d’Enza, oggi proseguono le "Domeniche di Sant’Ilario" con ". Vita e opere" della compagnia Progetto G.G., con Francesca Grisenti accompagnata al pianoforte da Davide Zilli. E’ la celebre storia del burattino-bambino nato dalla penna di Carlo Collodi, protagonista di rappresentazioni teatrali e di film per la tv.