Anteprima24.it - Riduzione voli per Milano, Filt Cgil Salerno: “Una transizione momentanea”

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della.La compagnia EasyJet ha recentemente comunicato una temporaneadeiperdallo scalo di. In qualità di Segreteria Provinciale, intendiamo rassicurare tutti i passeggeri, i lavoratori e le aziende riguardo a questa.Siamo fermamente convinti che talesia direttamente legata al rinnovamento e rafforzamento delle flotte di EasyJet.Con l’arrivo della nuova stagione estiva e la riprogrammazione strategica, prevediamo un significativo incremento deiper destinazioni nazionali e internazionali dall’aeroporto diCosta d’Amalfi. Questo sarà un anno cruciale per il nostro scalo, e siamo certi che EasyJet, con l’introduzione delle nuove flotte, non solo ripristinerà ma potenzierà notevolmente idallo scalo salernitano.