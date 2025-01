Iltempo.it - Regione Puglia, più di 400mila euro per la trasferta a Miami: cosa c'è dietro

Leggi su Iltempo.it

Conto salato. Per unadi soli tre giorni in Florida (che ha visto impegnati l'assessore allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci, il direttore generale dipromozione Luca Scandale e il direttore della comunicazione istituzionale, Rocco De Franchi), laha speso più di. Lo riporta il Corriere della Sera, che già lo scorso 8 dicembre aveva riferito di 310mila. A quella somma, ora, vanno aggiunte altre spese. Si parla, nel dettaglio, di 150milastanziati con affidamento diretto all'artista Agostino Iacurci e di poco meno di 100miladi cui è risultata essere beneficiaria la rivista Flash Art, fondata da Cristiano Seganfreddo e a cui laera rimasta legata dalla Milano Fashion Week 2024 (in vista della quale l'amministrazione aveva chiesto un numero dedicato dal nome "contemporary land", su cui è anche presente un'intervista ad Helen Mirren realizzata da Pasquale Natuzzi jr, titolare dello store di famiglia in Florida).