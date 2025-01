Radio-Tv Alta Sostenibilità | quale futuro per lo sviluppo green nel 2025 a partire da Trump e la nuova legislatura Ue  

Leggi su Ildenaro.it

Ad, Europa e Usa, multilateralismo o bilateralismo,e competitività. Ospiti: Enrico Giovannini (ASviS) e Nathalie Tocci (Istituto Affari Internazionali). In studio Manieri e Viettonehttps://asvis.it/-sostenibilita/1256-22959/-per-lo--sostenibile-nel--a--da--e-la--ueMultilateralismo, cooperazione, protezione dell’ambiente e salute pubblica, rivoluzione digitale e intelligenza artificiale: numerosi i nodi da affrontare per il rilancio disostenibile a livello globale.Nelsono previsti una serie di appuntamenti chiave, dalla Conferenza Onu sulla finanza per losostenibile a Siviglia, al Summit sullosociale a Doha, alle Cop su clima, desertificazione e biodiversità, al primo G20 in un Paese africano, in uno scenario globale segnato da conflitti, regimi autoritari e violazioni dei diritti umani.