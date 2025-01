Oasport.it - Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria nella discesa di Cortina? Fuga nella classifica dei premi

ha vinto il superG did’Ampezzo e ha conquistato la quartastagionaleCoppa del Mondo di sci alpino: aveva aperto l’annata agonistica con la stoccata in gigante a Soelden, si era replicata tra le porte larghe a Semmering prima di Natale, ottavo giorni fa aveva primeggiatolibera di St. Anton e oggi ha dettato legge anche in questa specialità sull’Olympia delle Tofane. La fuoriclasse valdostana ha sfatato il tabùlocalità dolomitica, dove non aveva mai conquistato risultati di grandi rilievo, e ha toccato quota 31 successi nel massimo circuito internazionale itinerante.La 34enne, che ha ristabilito le distanze in testa alla graduatoria delle italiane più vincentistoria della Coppa del Mondo (+5 su Sofia Goggia, ha risposto al successo ottenuto ieri dalla bergamasca), ha portato a casa 100 punti pesantissimi, grazie ai quali allunga al comando dellagenerale e aumenta le proprie chancelotta per la conquista della Sfera di Cristallo generale.