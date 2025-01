Anteprima24.it - Prova di forza del Napoli: Politano, McTominay e Lukaku piegano la Dea

Tempo di lettura: 2 minutiBergamo è azzurra: ildi Antonio Conte centra la sesta vittoria consecutiva e allunga in classifica, battendo l’Atalanta in una partita al cardiopalma. Decisivi, che rispondono alle fiammate di Retegui e Lookman.Bergamo si conferma terreno fertile per lo spettacolo. In una partita a ritmi altissimi, ilsupera l’Atalanta per 3-2, regalando un’ulterioredi. La squadra di Antonio Conte dimostra carattere e cinismo, riuscendo a soffrire nei momenti più critici e a sfruttare con freddezza le poche sbavature della formazione di Gasperini.Partita – Lo spettacolo si accende subito. Al 16’, l’Atalanta passa in vantaggio con Retegui, bravo a sfruttare un’azione corale e scaricare un sinistro potente sotto la traversa.