Pronostico Real Madrid-Las Palmas | Ancelotti senza due pezzi da novanta

-Lasè una partita valida per la ventesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Il gioiellino Endrick, gettato nella mischia a dieci minuti dalla fine da Carlo, giovedì scorso ha evitato aluna brutta figura nell’ottavo di finale di Coppa del Re. I Blancos, probabilmente ancora scottati dal pesantissimo 5-2 rimediato domenica nella finale di Supercoppa di Spagna con il Barcellona, erano riusciti a complicarsi la vita nella sfida con il Celta Vigo, capace di rimontare due gol ai campioni d’Europa in carica negli ultimi minuti di gioco. Per avere la meglio sui galiziani, dunque, ci sono voluti i tempi supplementari: il mattatore assoluto dell’extra-time è stato l’ex Palmeiras, autore di una doppietta (5-2).