Ilveggente.it - Pronostici Serie B 19 gennaio: in campo le prime tre e c’è anche un “derby”

Leggi su Ilveggente.it

B, inledue della classe, Sassuolo e Pisa: gli emiliani ospitano il Sudtirol al Mapei Stadium, i toscani invece fanno visita al Catanzaro. Dopo l’ultima giornata si è ulteriormente allargato il gap tra la seconda e la terza in classifica, con Sassuolo e Pisa che stanno entrambe tentando di mettere una seria ipoteca sulla promozione diretta in massima. I continui rallentamenti dello Spezia, al momento l’unica squadra che potrebbe dare filo da torcere ad emiliani e toscani, consentono agli uomini di Fabio Grosso ed a quelli di Pippo Inzaghi – due campioni del mondo con l’Italia nel 2006 – di dormire, per adesso, sonni tranquilli.B 19: inletre e c’èun “” (Lapresse) – Ilveggente.itIl Pisa è tornato a correre dopo la sconfitta prenatalizia con il Modena.