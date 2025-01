Anteprima24.it - Potenza-Benevento, confermato lo stesso arbitro del 12 gennaio: cambia il quarto ufficiale

Tempo di lettura: < 1 minutoNessun cambio per quanto riguarda l’che domani sera (fischio d’inizio alle 19) dirigerà, gara di recupero del match non disputato il 12per la neve caduta sul capoluogo lucano. Sarà sempre Andrea Zanotti della sezione Aia di Rimini a dirigere il match del “Viviani” con il designatore Ciampi che hailanno per la delicata sfida che attende i giallorossi di Auteri. Zanotti vanta due precedenti con la Strega, lo scorso anno nel 2-0 al Brindisi e in questa stagione l’1-0 alla Casertana. E’ uno degli uomini di punta della Can di C e nel suo importante curriculum c’è anche la semifinale di andata degli spareggi per la B Avellino-Vicenza della scorsa stagione, a testimonianza della grande fiducia dei vertici arbitrali nei suoi confronti.