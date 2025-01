Ilgiorno.it - Ponte di San Pietro, verde in vista. Ma solo per i veicoli leggeri

SAMOLACOIlper la frazione San(Samolaco) potrebbe essere riaperto a breve maper il traffico leggero. Terminati i controlli, dopo che la ditta esecutrice dei lavori aveva palesato delle preoccupazioni in merito alla stabilità della struttura, la Provincia di Sondrio dovrebbe dare l’ok nei prossimi giorni alla riapertura del collegamento, chiuso ormai da una decina di giorni, importantissimo per la viabilità di Samolaco e, in particolare, per gli abitanti della frazione di Sanche, attualmente, devono effettuare un giro più lungo per raggiungere la propria abitazione. E al mattino per raggiungere il luogo di lavoro. "Ilè ancora chiuso – dice il sindaco di Samolaco Livio Scaramella -, sembrerebbe che terminati i controlli ci possa essere la possibilità di riaprirlo a breve per il traffico leggero.