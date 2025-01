Ilrestodelcarlino.it - Polizia, l’allarme del Siulp: "Volanti, 7 agenti su 10 hanno lasciato l’incarico"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La grande fuga dei poliziotti. È quello a cui da tempo assiste la nostra città e, in particolare, la nostra questura. Mentre i cittadini invocano sicurezza, gli‘schiacciati’ da un clima ‘nemico’ se ne vanno. A lanciareè ilche sottolinea come, "in tanti uffici dove l’esasperazione di un clima politico che sempre più spesso scarica sulle forze dii problemi di criminalità, di degrado, di disagio giovanile, moltissimi poliziotti vogliono cambiare ufficio o addirittura lavoro. Il caso scuola è l’Upgsp – Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico, sede naturale della Squadra Volante, dal quale in quattro anni esatti sono andati via circa il 72% degli operatori di tutti i gradi", sottolinea il segretario provinciale Roberto Butelli. Butelli fa sapere come, a questa emorragia, si vadano ad aggiungere i pensionamenti ma anche i trasferimenti dei poliziotti trasferiti in quanto vincitori di un concorso, "ma solo quelli che a domandachiesto di svolgere un altro incarico oppure di andare in una città considerata più tranquilla".