Più di sei chili di droga nel bagagliaio dell'auto

Trovato con mezzo chilo di cocaina e circa seidi hashish nel, un ventenne arrestato dalla polizia. Il giovane, residente in provincia e disoccupato, è stato fermato mentre si trovava al volante della sua macchina. Gli era stata da poco ritirata la patente e quando gli è stato intimato l’alt per un controllo il ventenne è apparso molto nervoso. L’operazione è stata eseguita mercoledì scorso, a Porto Recanati, dagli agenti della squadra mobile di Macerata. I poliziotti erano impegnati in uno dei tanti servizi di controllo che vengono eseguiti quotidianamente, in particolare lungo la costa, svolti con l’obiettivo di contrastare furti, spaccio e immigrazione clandestina, come disposto dal questore di Macerata. L’operazione è scattata quanto i gli agenti della squadra mobile hanno notato un uomo al volante di un’auto che circolava a velocità sostenuta tra le vie del centro di Porto Recanati, non lontano dalla strada statale 16.