Piovani: «Inter Women, mi ha colpito atteggiamento riserve. Sulla Juventus»

Gianpierosi è espresso nel post-partita di-Como, sfida terminata con il punteggio di 1-0 per le nerazzurre. Questo il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Gianpierovenuto alle frequenze diTV al termine della sfida vinta dall’contro il Como. Il tecnico della squadra nerazzurra ha sottolineato la propria soddisfazione per la vittoria: «Si tratta di un successo importante, ho fatto i complimenti alle ragazze perché oggi hanno dato la dimostrazione di essere una squadra competitiva. Non solo a livello calcistico, ma anche di testa, dato che non era facile dopo l’impegno in Coppa Italia di tre giorni fa (vinto contro la Roma per 2-1, ndr.). Sapevamo che sarebbe stata dura, avendo di fronte una squadra forte e organizzata, ma siamo riusciti con le nostre armi a portare a casa questa vittoria».