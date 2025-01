Liberoquotidiano.it - "Perché dovete fare entrare i migranti". L'affondo politico di Papa Francesco da Fazio

"Il braccio sta bene, si muove meglio". Cosìesordisce a Che tempo che fa, sul canale Nove, ha risposto subito alla domanda di Fabiosul suo stato di salute dopo la caduta a Casa Santa Marta che gli ha procurato una contusione al braccio destro. L'ennesima intervista daè l'occasione per presentare l'ultima autobiografia del Pontefice, Spera (edita da Mondadori) ma soprattutto di riflettere sull'attualità. Non senza qualche spunto di polemica politica. Sul tema delle migrazioni "ci sono alcuni problemi", ma una certezza: "l'Italia ora ha un'età media di 46 anni, non fa figli. Fate", è l'invocazione del Santo Padre. "In Albania l'età media è di 23 anni. - ha poi spiegato - Se non fai figli fai, è una cosa che va risolta. Soprattutto al Sud".