Thesocialpost.it - Paura a Monza: investiti tre pedoni, ferita una bambina di 3 anni

Grave incidente nel pomeriggio di domenica 19 gennaio a, in via Buonarroti. Un’auto ha investito tre persone, tra cui unadi appena 3. L’episodio ha riportato alla memoria un tragico evento accaduto nella stessa via nell’aprile del 2023, quando un bambino di 11perse la vita.Leggi anche: Terribile incidente, auto esce di strada e si ribalta nel boscoL’incidenteL’impatto è avvenuto intorno alle 14:30. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e sul posto sono arrivate ambulanze e auto mediche in codice rosso, inviate dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu). Gli agenti della polizia locale dihanno raggiunto il luogo dell’incidente per gestire la viabilità e avviare le indagini necessarie.Leggi anche: Schianto tra bus e furgone: Video terribileI feritiLe persone coinvolte nell’incidente sono una donna di 26, un uomo di 74e unadi 3