Patto fra Toscana ed Emilia-Romagna | si riaccende il sogno olimpico Insieme la sfida per il 2036

Firenze, 19 gennaio 2025 – Una sinergia che spazia dalla ricerca alle infrastrutture, da una rinnovata attenzione delle zone aspre dell’Appenino alla promozione del turismo fino alle cure riabilitative di una mobilità migliorabile. Eundi mutuo soccorso, quasi in modalità ’resistenza’ rossa, per medicare le ferite della scure romana sulla sanità. Ciliegina sulla torta: il ritorno di una suggestione che, lavorando pancia a terra, potrebbe forse trasformarsi in qualcosa di più concreto di un: ospitarele Olimpiadi del. C’è un po’ tutto questo nell’abbraccio – certificato nero su bianco ieri mattina in piazza del Duomo a Firenze – tracon i rispettivi governatori Eugenio Giani e Michele de Pascale che hanno firmato una lettera d’intenti dalla quale scaturirà untriennale “per dare – si legge – una cornice stabile alle relazioni interregionali e per continuare e rafforzare la collaborazione attiva tra regioni confinanti”.