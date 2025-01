Thesocialpost.it - Paolo Bonolis a Verissimo: “La famiglia va preservata nonostante tutto”

, ospite oggi, 19 gennaio, a, ha parlato del rapporto con l’ex moglie Sonia Bruganelli dopo la loro separazione annunciata nel 2023. Il conduttore ha ribadito l’importanza dellae dei figli, sottolineando come questo legame debba essere protetto al di là delle difficoltà.Un rapporto maturo con l’ex mogliePur mantenendo la riservatezza sulla sua vita privata,ha scherzato con Silvia Toffanin, evitando domande dirette su Sonia: “Dovevamo parlare di Avanti un altro!”, ha detto con il suo tipico umorismo. Tuttavia, ha colto l’occasione per ribadire quanto lasia per lui una priorità: “È necessario farlo, è importante. È difficile, ma va fatto”.Sonia Bruganelli e, dopo 25 anni di matrimonio e tre figli – Silvia, Davide e Adele – hanno mantenuto un rapporto basato sul rispetto reciproco.