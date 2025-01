Lanazione.it - Paolo Benvegnù, il ricordo di Perugia. Teatro pieno, commozione ma anche sorrisi

, 19 gennaio 2025 – Profondo dolore, momenti di, maabbracci ericordando gli aneddoti e le cose più belle. È stato forte il mix di sentimenti che si sono mischiati durante la cerimonia di commemorazione aper, il musicista e cantautore morto il 31 dicembre a 59 anni. Ildel Pavone si è subito riempito con i suoi 400 posti. La lunga fila all'esterno si è formata già da due ore prima dell'apertura delle porte con persone arrivate da ogni parte d'Italia. Tantissime quelle rimaste fuori. La famiglia, gli amici e i collaboratori, con il sostegno del Comune di, hanno reso omaggio così alla sua memoria, come uomo e come artista, per ringraziare tutti quelli che in forma pubblica sui media e in forma privata si sono stretti intorno a loro.