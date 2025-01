Oasport.it - Pallanuoto, i convocati dell’Italia per il raduno di Roma: Settebello al lavoro verso i Mondiali

Il, squalificato dalle competizioni internazionali dopo quanto accaduto alle Olimpiadi di Parigi 2024, e per questo impossibilitato a disputare la World Cup, tornerà aldal 26 al 29 gennaio al Foro Italico di: la Nazionale italiana dimaschile inizierà così a preparare i, in programma a luglio.Il gruppo azzurro è ulteriormente allargato rispetto a quello visto all’opera dal CT Sandro Campagna ad inizio gennaio: fanno parte dell’elenco dei26 giocatori. Ad alcuni dei giovani già seguiti dal tecnico azzurro vengono affiancati molti dei giocatori che hanno preso parte ai Giochi di Parigi 2024.Nel corso dei quattro giorni delverranno effettuati dei test atletici, ma soprattutto verranno sperimentate le nuove regole volute da World Aquatics, che l’Italia sarà costretta a provare in gare ufficiali direttamente ai, non avendo potuto partecipare alla World Cup.