Oasport.it - Pallamano, poche sorprese nella 13ma giornata di Serie A1

Leggi su Oasport.it

diA1 2024/25 di. Tutte le squadre sono scese regolarmente in campo per il secondo giorno del girone d’andata, Ac Life Style Erice mantiene il comando della graduatoria assoluta.Le siciliane si confermano leader della regular season dopo una nuovaperfetta grazie alla solida affermazione contro Sirio-Toyota Teramo (36-15). Pronostico rispettato anche per Jomi Salerno e Cassano Magnago, rispettivamente a segno contro Mezzocorona (18-32) e Lions Sassari (32-24).Convince Brixen Südtirol, équipe che dopo l’infortunio subito da Francesca Luchin, é reduce da due pesanti sconfitte. Le altoatesine confermano quanto fatto nel girone d’andata abbattendo Cellini Padova con il punteggio di 20-23.Ai margini dellaappena conclusa segnaliamo anche la gioia di Adattiva Pontinia contro Casalgrande Padana per 21-28 e l’acuto di Securfox Ariosto nei confronti di Leno per 27-22.