Oasport.it - Pallamano: l’Italia scopre le sue avversarie per il Main Round. Volano Egitto e Portogallo

Leggi su Oasport.it

La serata di domenica 19 gennaio regala certezze e sorprese ai Mondiali di2025. Otto le partite in agenda, per un totale di quattro gruppi in campo: ecco come sono andate le cose.Girone ANel raggruppamento che nelandrà a incrociare i destini del, della Danimarca e della Tunisia, c’è una certezza: la Germania. I tedeschi hanno infatti superato 29-22 la Cechia, mentre la Svizzera ha battuto in volata 30-28 la Polonia ottenendo il pass per il secondo turno. Clamorosa la qualificazione dei cechi, che passano allo step successivo del torneo iridato con due pareggi – contro Svizzera e Polonia – senza aver vinto alcun match.Classifica Girone A: Germania 6, Svizzera 3, Cechia 2, Polonia 1Girone DL’Ungheria batte 36-32 i Paesi Bassi, in un match che consente ai magiari di superare nella mini-classifica gli olandesi.