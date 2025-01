Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO VERONA-LAZIO 0-3: Tchatchoua spegne l’Hellas, Guendouzi al top

Voti e giudizi del match del ‘Bentegodi’ valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25Boulaye Dia, Mattia Zaccagni e Matteo(LaPresse) – calciomercato.itHELLASMontipò 5,5Dawidowicz 4,5. Dal 46? Livramento 5,5Coppola 5Ghilardi 5FLOP4: non era stato neanche uno dei peggiori, stava difendendo come possibile su Tavares – lasciato da solo – e mettendo qualche pallone interessante davanti. Ma quel retropassaggio è imperdonabile e sega definitivamente le gambe alche stava provando a tornare in partita. Dal 73? Faraoni 5,5Serdar 5Duda 4,5Bradaric 5Suslov 5,5. Dal 65? Kastanos 5,5Sarr 5. Dal 73? Belahyane 5,5Tengstedt 5. Dal 65? Lazovic 6All.: Paolo Zanetti 4,5Provedel 6Hysaj 6,5Gigot 7. Dal 65? RomagnoliGila 7Tavares 6,5.