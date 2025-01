Sport.quotidiano.net - Pagelle Caso vuole strafare, che errore Mendes

GAGNO 5,5 Nell’unica occasione in cui è chiamato ad intervenire partecipa al pasticcio del pareggio frusinate uscendo in ritardo su Darboe, anziché attendere l’unica conclusione possibile in estirada del gambiano. CALDARA 5,5 Il pasticcio sul pari del Frosinone è collettivo e la sua parte è non riuscire a chiudere in tempo su Darboe. (22’ st Cotali 6 Entra quando Mandelli va a giocare a quattro dietro e non fa danni. E comunque non è lui l’uomo che deve decidere la gara). ZARO 5,5 Il pallone che arriva a Darboe gli passa tra le gambe. E nel primo tempo fa fatica sia su Tsadjout e su un indiavolato Ambrosino. CAUZ 5,5 Arriva in ritardo sull’azione del pareggio, ma l’più grave non è certo suo. Ma anche lui tradisce incertezza nella circostanza. MAGNINO 5,5 Fa l’esterno di destra a centrocampo, magari è anche diligente in copertura ma in fase offensiva non arriva quasi mai a buttare palloni in mezzo.