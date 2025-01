Ilnapolista.it - Osimhen, Amorim lo voleva fortemente allo United ma lui ha detto no (Fotomac)

Il futuro di Victorè ancora incerto; al momento, è in prestito al Galatasaray fino a fine stagione. Successivamente, il Napoli lo cederà, con il Manchesterche si è mostrato tra i club maggiormente interessati al centravanti nigeriano.Il Napoli lasceràal Galatasaray fino a giugno, losi era fatto avantiIl portale turcorivela:Sulla stella di fama mondiale del Galatasaray ci sono sviluppi di mercato. Il suo futuro è diventato oggetto di grande curiosità. Il Manchesteravrebbe contattato il Napoli per. Il tecnico Rubenavrebbe volutol’attaccante nigeriano, ma non ha ottenuto una risposta positiva. Alla dirigenza del club inglese è stato riferito che il nigeriano vuole sicuramente finire la stagione al Galatasaray.Lopotrebbe aspettare il mercato estivo (TeamTalk)Il Manchesteraveva mostrato interesse per Victor, ma secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti, il centravanti (ancora di proprietà del Napoli) non si muoverà a gennaio dalla Turchia.