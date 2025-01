Isaechia.it - Ora o mai più Vs C’è Posta per Te: ecco chi ha vinto la seconda sfida di ascolti

È andata in onda ieri sera lapuntata di C’èper Te, il programma ormai colonna portante del palinsesto di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi che con la sua ventottesima edizione ha raggiunto uno storico traguardo. È a oggi infatti il people show più longevo della televisione italiana.Rai Uno ha invece offerto ai suoi telespettatori lapuntata di Ora o mai più, il programma televisivo condotto da Marco Liorni che ha visto trionfare l’ex allievo di Amici Pierdavide Carone, grazie alla classifica combinata voti dei tutor + voti social.Chi hala? Anche ieri sera C’èper Te ha confermato di essere un’autentica macchina da guerra in termini di. Il programma della De Filippi si è confermato un vero asso piglia tutto! 4.736.000 telespettatori hanno seguito il programma di Canale 5, per uno share pari al 31.