Ilrestodelcarlino.it - Oltre mille riccionesi hanno firmato per donare gli organi

Lo scorso anno Riccione ha raccolto 1.119 consensi per la donazione degli, grazie all’adesione al progetto Una scelta in Comune. Il progetto consente ai maggiorenni di esprimere la propria volontà in tema di donazione di, tessuti e cellule a scopo di trapianto, in occasione del rilascio o del rinnovo della carta d’identità. Il consenso o diniego non viene registrato sul documento d’identità, ma è trasmesso al Sistema informativo trapianti. Ogni dichiarazione viene inserita nel database del Centro nazionale trapianti. Questo processo velocizza i tempi di registrazione, garantendo un aggiornamento costante dei dati. I cittadini possono rivedere o modificare la propria decisione in qualsiasi momento, rivolgendosi alle strutture sanitarie o agli uffici relazioni con il pubblico delle Asl.