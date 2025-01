Ilrestodelcarlino.it - "Nuovo Centro islamico, porte aperte a tutti"

"La comunità musulmana ci vuole così: pronti ad aiutare, accoglienti nei confronti degli altri. E in questi locali lesaranno". Parole concilianti utilizzate da El Anouar El Miloudi, presidente delAl Huda, nel fare il punto sulla predisposizione della nuova sede in via del Cascamificio, pronta per il prossimo Ramadan. Nel quartiere generale in fase di allestimento, tre volte più grande del precedente, i lavori hanno subito un’importante accelerata. Sarà un polo ideale per accogliere le preghiere quotidiane, ma anche congruo rispetto agli obiettivi che l’associazione si è data. Tra questi, la promozione di corsi per attività culturali, sociali e didattiche, dal conseguimento della patente fino all’apprendimento delle lingue ("Lezioni di italiano, ma anche lezioni di arabo per gli italiani", chiarisce El Miloudi).