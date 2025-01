Tvplay.it - Non solo Cambiaso, Guardiola pensa al doppio colpo in casa Juve: si chiude a 100 milioni

Leggi su Tvplay.it

Dopo la vittoria sul Milan insicostantemente anche al mercato. Il club bianconero sarebbe pronto ad una trattativa a sorpresa.La stagione dellasembra finalmente arrivata ad una svolta positiva. Dopo le grosse difficoltà Thiago Motta ha trovato una quadra, 4 punti contro Atalanta e Milan con la vittoria sui rossoneri che può essere fondamentale in chiave qualificazione Champions League. Lava avanti e vola – in attesa di Kolo Muani – eanche al calciomercato.Nonalin: sia 100(Lapresse) TvPlayIl club bianconero ha dimostrato negli ultimi mesi che nessuno è incedibile, chiunque può partire alla giusta cifra e non ci sono intoccabili. Per questo ha fatto molto rumore il rumors di qualche giorno fa riguardo la possibile cessione di una ‘bandiera’ bianconera come Andrea, finito nel mirino del Manchester City e che potrebbe partire.