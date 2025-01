Ilrestodelcarlino.it - Niente agibilità per il pubblico nella palestra : "Abbiamo 82 baby pallavoliste, un vero peccato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Da settembre, laBallarini non ha l’per far entrare ilall’interno dell’impianto sportivo. Ed è un bel problema, perché82e i loro genitori e nonni non possono mai guardare le partite. Tempo faparlato con il Comune per cercare di risolvere la situazione, ma a oggi non c’è stato nulla da fare". È la protesta di un dirigente della società sportiva Acevolley Porto Recanati, che preferisce rimanere anonimo ed è anche genitore di una bimba tesserata con la squadra di pallavolo. Tale criticità riguarda laBallarini, che si trova in via Bronzini, accanto all’altraMichelini. Da mesi i familiari delle piccole atlete sono costretti a guardare i match dal corridoio esterno, visto che nell’impianto sportivo possono accedere solo atleti, dirigenti e arbitri.