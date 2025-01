Iodonna.it - Nell’umile famiglia Contini, la situazione cambia quando Beata va a lavorare nella fabbrica di sigari. Perché un dono speciale attraversa le donne di casa in questa saga ammaliante lunga un secolo

Una madre che ha sogni premonitori, un nonno santo dalla cui tomba stilla olio, una zia sposata con un prete e un prodigio cheledella, un’attitudine miracolosa che dona abbondanza, ma può sparire da un momento all’altro. Per un dolore insopportabile, ad esempio. Maria Costanza Boldrini nel romanzo Gli anni dell’abbondanza intreccia la storia di un’umileitaliana ai grandi eventi del Novecento e a una dote straordinaria che immerge il racconto in un’aura di realismo magico. Donatella Di Pietrantonio, da dentista a scrittrice di successo: i romanzi del Premio Strega 2024 X Gli anni dell’abbondanza di Maria Costanza BoldriniLa scrittura, densa e fluida, scorre come un fiume impetuoso e tiene insieme i morsi della fame di un’Italia poverissima, gli eventi tragici delle due guerre e l’amore che tutti i membri dellaportano l’uno verso l’altro.