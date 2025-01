Ilgiorno.it - Nel nome delle famiglie Costantini i due Venegono di nuovo uniti

Ottantuno anni fa, l’11 dicembre 1943 nel campo di concentramento e centro di sterminio nazista di Auschwitz Birkenau arrivò un trasporto del Rsha dall’Italia. Il convoglio era composto da vagoni piombati provenienti dal binario 21 della stazione centrale di Milano, dalla stazione di Verona e da Trieste. Al loro interno 600 ebrei arrestati in varie province del Nord Italia. Dopo la selezione, 61 uomini e 35 donne furono registrati nel campo, le altre 504 furono inviate alle camere a gas ed uccise. Torneranno in Italia solo 14 persone. Nel convoglio era presente la piccola Giovanna Esternata il 18 luglio 1935 a Milano, aveva appena 8 anni. Venne arrestata insieme alla famiglia, nove persone in tutto, il 26 novembre 1943 ae rinchiusa prima nel carcere di Varese e poi trasferita in quello di Milano.