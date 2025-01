Iodonna.it - Nel film in uscita "Nightbitch. Bestia di notte", è alle prese con la trasformazione da madre a cagna. E a iO Donna racconta gioie e dolori dell'essere mamma

Amy Adams mi abbraccia con calore: è generosa, materna e trasparente. Dico sul serio. Sono andata alla proiezione del suo nuovodi: non la vedevo da quattro anni e volevo salutarla. «Chissà se mi riconosce», pensavo.E lei? Mi vede, mi viene incontro, mi stringe forte. A me è sempre piaciuta, e non perché mi abbraccia tutte le volte che la incontro. Piuttosto perché comunica all’istante gentilezza d’animo. Ha una sensibilità, uno humour e un’ironia che nascono dal suo sentirsi – e essersi sempre sentita – un po’ diversa, non proprio a suo agio tra la folla e i dettami del mondo hollywoodiano. Serie tv eda vedere su Netflix a gennaio 2025 X Leggi anche › Il caso “Laalla finestra”: il thriller di successo ma bollito con Amy Adams Amy Adams, una lunga e variegata carrieraE dire che, a questo punto, dovrebbe averci fatto l’abitudine.