Napoli, festa all'aeroporto dopo la vittoria di Bergamo. E i tifosi pungono Kvara

(Adnkronos) –la, la. L'entusiasmo per il trionfo diha invaso, che nella serata di ieri si è riversata in strada per celebrare il successo contro l'Atalanta, battuto dagli azzurri per 3-2 a domicilio, e attendere i giocatori al loro rientro in città. In migliaia sono infatti andatidi Capodichino, dove nella notte è atterrata la squadra di Antonio Conte, accogliendola con fuochi d'artificio, cori e fumogeni. I video hanno invaso i social network e alimentato le speranze scudetto deipartenopei, ora a +7 sull'Atalanta e a sei punti dall'Inter seconda, impegnata stasera a San Siro contro l'Empoli e con una partita da recuperare contro la Fiorentina. Prima dellaa Capodichino, idelhanno festeggiato il successo nello scontro diretto contro l'Atalanta sui social.