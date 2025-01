Juventusnews24.com - Mosca Juve, chi è il difensore classe 2009 dell’Under 16: un terzino affidabile per mister Grauso

di Fabio Zaccaria, focus sula disposizione16 di: le caratteristiche tecniche e l’identikit del giocatore bianconeroNonostante il rocambolesco pareggio per 2-2 frantus Under 16 e Genoa, ilbianconero,, ha ottenuto delle buone risposte sul campo da parte dei giocatori nella prima gara del 2025. Una grandissima prova da parte del Grifone, infatti, ha permesso ai giovani bianconeri di arrivare mentalmente più preparati allo scontro diretto con il Parma, secondo in classifica. Autore di un’onesta prestazione nella gara casalinga col Genoa è stato Guglielmo, protagonista del focus odierno. Ilè stato schierato dasull’out di destra, nel ruolo di. Posizione che il ragazzo ha ricoperto egregiamente, riuscendo soprattutto in fase difensiva a farsi trovare sempre pronto all’intervento.