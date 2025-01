Liberoquotidiano.it - "Morti di Covid? Cosa c'era dentro i camion militari a Bergamo": il caso finisce in tribunale

Il Comune diha sporto denuncia-querela contro Antonio Porto, segretario generale nazionale dell'organizzazione sindacale autonoma polizia (Osa Polizia), per falsa testimonianza resa davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria-19. La denuncia, deliberata dalla giunta comunale e inviata oggi alla procura di Roma, si riferisce - precisa il Comune diin una nota - alle dichiarazioni rilasciate da Porto il 19 novembre 2024 alla commissione parlamentare di inchiesta. Secondo il Comune Porto "avrebbe falsamente affermato che durante l'emergenza sanitaria del marzo 2020, iche trasportavano le bare daavrebbero trasportato solo una bara per mezzo, al fine di creare un'immagine di forte drammaticità". Una ricostruzione che il Comune contesta con fotografie e altre prove, spiegando che il "18 marzo 2020 partirono dal cimitero diottocon 73 persone, divisi in tre carovane: una verso Bologna con 34 defunti, una verso Modena con 31 defunti e una a Varese con 8 defunti".