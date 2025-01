Lanazione.it - Morta in casa , arriva l’addio Cristina tradita da una caduta. Si cercano ancora le cause

Si sono svolti ieri mattina alle 10,30 nella cappella dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia i funerali diFranchi, la 54enne di Terranuovail 9 gennaio dopo giorni di agonia a seguito di unanella suadi Paperina il primo giorno dell’anno. Una cerimonia raccolta, a cui seguirà la cremazione del corpo della donna. Ma l’inchiesta sul decesso resta aperta. Riavvolgiamo il nastro. Il 1 gennaioviene trovata priva di sensi sul pavimento della camera da letto. A fare la triste scoperta i figli, appena rientrati dai festeggiamenti di Capodanno. I ragazzi lanciano immediatamente l’allarme e i sanitari accorsi sul posto decidono di trasferirla alle Scotte di Siena con il Pegaso. Il marito era presente in, ma dormiva e pare non si sia accorto di nulla. Sulla vicenda che ha sconvolto la cittadina valdarnese è stata aperta un’inchiesta da parte della procura della Repubblica e ad essere sottoposto agli accertamenti è stato proprio il marito, che resta a disposizione degli inquirenti per fare chiarezza sull’accaduto, come sottolineato dall’avvocato Federica Cenciarelli.