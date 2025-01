Liberoquotidiano.it - **Mo: Tajani, 'Italia al comando Unifil? Abbiamo candidato di altissimo livello'**

Caltagirone (Catania), 19 gen. (Adnkronos) - "In Libano adesso dovrà essere presa una decisione. Noiunche è di i, mi auguro che sia gradito sia ai libanesi sia agli israeliani, quindi credo che possa si possa raggiungere questo obiettivo". Così il ministro degli Esteri Antoniorisponde ai giornalisti che a Caltagirone (Catania), dove è arrivato per ricordare son Sturzo, gli chiedono se l'conferma le truppecon l'al. "sempre dimostrato, con i nostri militari, di essere protagonisti di pace, graditi a tutti, come sono graditi i nostri carabinieri in Palestina così le nostre truppe, che sono parte dell', sono gradite per la loro capacità di integrarsi nel territorio, di saper rispettare tutte le diverse identità.