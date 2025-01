Mistermovie.it - Mister Movie | Anaconda il Nuovo Film “Reimmaginato” di Jack Black con Thandiwe Newton e Steve Zahn

Leggi su Mistermovie.it

Il leggendario, uscito nel 1997, che aveva come protagonisti Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight e Owen Wilson, sta per tornare con una rivisitazione del tutto nuova. Questo, che aveva dato vita a un franchise di successo con tre sequel e un crossover, avrà una nuova versione che promette di portare l’avventura, l’adrenalina e l’emozione a un pubblico moderno.UnCapitolo per il FranchiseIloriginaleha affascinato i fan con la sua storia di sopravvivenza contro un gigantesco serpente, mescolando elementi di thriller e horror. Dopo il successo dei suoi sequel e spin-off, tra cuis: The Hunt for the Blood Orchid (2004) e Lake Placid vs.(2015), la Sony Pictures ha deciso di rivisitare la storia con un cast rinnovato e una trama aggiornata.