Davidemaggio.it - Mina Settembre 3: anticipazioni terza puntata di domenica 26 gennaio 2025

Leggi su Davidemaggio.it

© US RaiL’assistente socialeè diventata una delle nuove beniamine del pubblico di Rai 1, che ama seguire le sue strampalate vicende personali e tutti i casi di cui si occupa nel Rione Sanità di Napoli. Nellastagionedecide di costruirsi una famiglia tutta sua e come sempre sul suo cammino non mancheranno le difficoltà, che saprà affrontare con il sorriso. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.3:di26Il ritorno di TittiS3 – E5 L’odio: Titti è tornata a Napoli, ma non per una semplice visita di piacere. Ha bisogno dell’aiuto di Irene per sporgere denuncia contro un hater che inonda di insulti il suo blog “Mamma Esaurita”. Ma c’è un problema: l’hater è un minorenne.